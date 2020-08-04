بنزيمة: أتمنى تدريب ريال مدريد في المستقبل

كشف كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، عن رغبته في تولى منصب المدير الفني للملكي في المستقبل.

فعبر بث على موقع «يوتيوب» أجاب الفرنسي على أسئلة بعض أصدقائه ومن ضمنهم زميله خاميس رودريغيز، وتيو هيرنانديز، ظهير الميرينغي السابق وميلان الحالي.

وسئل بنزيمة عن إمكانية تدريب ريال في المستقبل، ليرد قائلاً: «إذا استطعت يوماً ما، فأنا أود ذلك فعلاً.

«تسجيل الأهداف أم تقديم التمريرات؟ ليسا أمرين مختلفين لكني أحبهما سوياً، وإذا كان على الاختيار فسأختار التسجيل، لكن إذا كان زميلي في وضع جيد فسأعطيه الكرة ليسجل.

«أعمل بجد وأحرص على إطالة مسيرتي قدر الإمكان، التضحية والعمل البدني والنفسي والطعام، مفاتيح ذلك».

وعما إذا كان يرغب فى أن يصبح مسدد ركلات الجزاء في ريال بدلاً من سيرخيو راموس، أوضح: «راموس ينفذها بشكل جيد للغاية، بتسديد ركلات الجزاء أو بدونها، المهاجم يجب عليه تسجيل العديد من الأهداف».

وعن أفضل 3 رياضيين عبر جميع العصور، صرح مهاجم الملكي: «هناك الكثير من الذين ألهموني، لكن عندما يتعلق الأمر بالاختيار، فسأختار رونالدو (الظاهرة) الذي جعلني لاعب كرة قدم، ومايكل جوردان (أسطورة السلة) ومايك تايسون (نجم الملاكمة)».