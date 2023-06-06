بنزيمة: أردت الاعتزال في ريال مدريد

ودع الفرنسي كريم بنزيما رسالة نادي ريال مدريد وجماهيره بعد 14 عاماً استثنائية قضاها بين جدرانه، تمهيداً لانتقاله إلى الاتحاد بطل الدوري السعودي.

وأكد الهداف المخضرم رحيله عن ملعب سانتياغو بيرنابيو بوصول العقد الذي يربطه بالنادي إلى نهايته هذا الصيف، إذ خاض مباراته الأخيرة بقميص ريال أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد الماضي.

ماذا قال بنزيما عن مسيرته مع ريال مدريد؟

صرح صاحب الـ 35 عاماً خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء: "أنا حزين بعض الشيء لأني سأغادر هذا النادي.

"وقعت لريال مدريد وكنت أعتزم إنهاء مسيرتي هنا، لكن الأمور لم تسر كما كنت أتمنى، سأظل مشجعاً لمدريد، أشكر المشجعين الذين لطالما منحوني القوة، شكراً لكم جميعاً."

كما توجه بنزيما بالشكر لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، حيث قال: "فلورنتينو، حين رأيتك، قلت لنفسي هذا هو الرجل الذي جلب رونالدو وزين الدين زيدان، إنه أمر مذهل."

يذكر أن الفرنسي وقع بحسب تقارير إعلامية على عقدٍ يمتد لثلاثة مواسم مع اتحاد جدة سيحصل بموجبه على 86 مليون جنيه استرليني سنوياً.