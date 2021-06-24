بنزيمة: الجميع كان ينتظر عودتي للتسجيل مع منتخب فرنسا

يشعر كريم بنزيمة بأن الجميع كان ينتظر عودته للتسجيل مع منتخب فرنسا حتى تحقق ذلك بهدفيه في شباك البرتغال خلال تعادل الفريقين 2-2 أمس الأربعاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة لبطولة يورو 2020.

وتصدر أبطال العالم المجموعة السادسة بفضل هدفي نجم ريال مدريد في الوقت الذي سجل فيه كريستيانو رونالدو هدفي برازيليي أوروبا ليعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على مستوى المنتخبات الوطنية برصيد 109 أهداف.

وسجل بنزيمة هدفيه الثامن والعشرين والتاسع والعشرين مع الديوك ليعود إلى التسجيل بعد قرابة ستة أعوام من الغياب وتحديداً عندما سجل هدفين خلال المباراة الودية أمام آرمينيا في أكتوبر 2015 ليبتعد بعدها طويلاً عن المنتخب الوطني قبل أن يتم الاعتماد عليه مجدداً خلال النسخة الحالية من اليورو.

بنزيمة فخور بعودته للتسجيل دولياً

وقال بنزيمة لشبكة "بي أن سبورتس" القطرية عقب اللقاء على ملعب بوشكاش آرينا: "هناك الكثير من مشاعر الفرح والفخر، أعتقد أن الجميع كان ينتظر هذه اللحظة.

"كانت هناك ضغوطات على كاهلي من شتى أنحاء البلاد، لكني لاعب كرة قدم، أنا محترف، أحتاج إلى الضغوط أيضاً.

"كان من الرائع التسجيل والتأهل، مع فريقي (ريال مدريد) اعتدت على التسجيل، لكني أردت التسجيل لهذا الفريق (المنتخب الفرنسي) لأني أدرك أن الأهداف مهمة للغاية في هذه المسابقة".