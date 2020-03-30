بنزيمة بعد مقارنته بجيرو: لا تخلطوا بين سيارة فورميولا 1 والكارتينغ

استهزأ الدولي الفرنسي السابق ومهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة بمواطنه أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي والمنتخب.

ورد بنزيمة على سؤال أحد متابعيه في فيديو عبر موقع "إنستغرام" بشأن من الأفضل بينه وجيرو؟ فرد قائلاً: "لا يمكن الخلط بين سيارة فورميولا 1 وسيارة سباقات الكارتينغ، أنا ودود معه لكني أدرك بأني أنا سيارة الفورميولا 1".

وتابع بنزيمة الذي ينحدر من أصول جزائرية: "كل واحد منا شق طريقه، طريقة لعبه تناسب المنتخب الفرنسي لسبب واحد، إنه لاعب جيد لكن هناك لاعبين آخرين مثل (كيليان) مبابي و(أنتوان) غريزمان، يمتلكون السرعة ويلعبون بين الخطوط، هو يلعب في الأمام مما يسمح للاثنين الآخرين بالتحرك كثيراً بين الخطوط.

"ما يفعله (جيرو) ليس مذهلاً لكنه يقوم بأشياء مدهشة، هل يحب الجميع كيف يلعب؟ لا أدري، لا أعرف. لكن طريقة لعبه تعمل بشكل جيد للمنتخب الفرنسي".

ولم يخض بنزيمة أي مباراة مع منتخب فرنسا منذ عام 2015، بعد استبعاده على خليفة تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا، بشريط إباحي.

وبدون بنزبمة، وصل منتخب فرنسا لنهائي يورو 2016، وتوج بمونديال 2018.