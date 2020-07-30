بنزيمة سلاح زيدان أمام مانشستر سيتي

سجل كريم بنزيمة هداف ريال مدريد 6 أهداف فقط خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا وجميعها كانت في مباريات الذهاب من الأدوار الإقصائية.

وقدم النجم الفرنسي موسماً فريداً من نوعه بتسجيل 26 هدفاً، لكنه ينتظر أن يقدم دوراً كبيراً في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

خسر ريال ذهاباً بنتيجة 1-2 ولذلك فإن هناك الكثير من المسؤولية على عاتق بنزيمة لصناعة الفارق في ظل غياب كريستيانو رونالدو الذي غادر الملكي الصيف قبل الماضي.

ويملك الفرنسي رصيداً مهماً في دوري أبطال أوروبا فهو رابع هدافي البطولة تاريخياً برصيد 64 هدفاً وتعادل مع روبرت ليفاندوفسكي ويتجاوزه فقط راؤول غونزاليس وليونيل ميسي وكريستيانو.

ومن بين كل هذه الأهداف لم يكن لدى بنزيمة سوى 6 أهداف في المباريات خارج ملعب سانتياغو بيرنابيو في مراحل خروج المغلوب.

لذلك سيحاول هداف الملكي أن يصنع تاريخاً جديداً في دوري الأبطال هذا الموسم بتسجيل هدف أو أهداف حاسمة تبقي على الميرينغي في هذه النسخة.

ويعتبر بنزيمة وسيرخيو راموس حالياً أكثر اللاعبين قيمة وتأثيراً على مستوى فريق المدرب زين الدين زيدان، وسيعتمد عليهما بشكلٍ كبير في قمة ملعب الاتحاد ضد سيتي المنتظرة في 7 أغسطس.