بنزيمة سيرحل عن ريال مدريد إذا تم التعاقد مع هالاند

أعلم المهاجم الفرنسي المتألق كريم بنزيمة إدارة ريال مدريد أنه سيرحل عن ملعب سانتياغو بيرنابيو إذا ما تم التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند وفقاً لموقع "إل ناسيونال" الإسباني.

وقال الموقع أن البالغ من العمر 34 عاماً أخبر فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بأنه سيحزم حقائبه بحال استقطاب مهاجم بوروسيا دورتموند صيف العام الجاري.

لكن الفرنسي يفضل البقاء مع ريال مدريد خصوصاً إذا نجحت الإدارة في جلب مواطنه كيليان مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري.

ويرتبط هداف ريال بعلاقة مميزة مع مبابي بعدما لعبا سوياً مع منتخب بلادهما في الأشهر الأخيرة.

يذكر أن بنزيمة يقدم أفضل مستوياته وقد أصبح أبرز لاعبي ريال مدريد خلال المواسم الأخيرة خصوصاً بعد رحيل زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.