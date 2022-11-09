بنزيمة على رأس قائمة فرنسا النهائية لكأس العالم قطر 2022

كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا اليوم الأربعاء عن القائمة النهائية التي ستمثل حامل اللقب في بطولة كأس العالم قطر 2022 هذا الشهر.

وشملت اللائحة المستدعاة والمكونة من 25 لاعباً بدلاً من 26 النجمين رافاييل فاران (مانشستر يونايتد)، وأوليفيه جيرو (ميلان) المصابين حالياً.

فيما يلي قائمة منتخب فرنسا لبطولة كأس العالم قطر 2022:

حراسة المرمى: هوغو لوريس، ألفونس آريولا، ستيف مانداندا.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، جولز كوندي، رافاييل فاران، بريسنيل كيمبيمبي، ويليام ساليبا، لوكاس هيرنانديز، تيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، دايو أوباميكانو.

خط الوسط: أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، إدواردو كامافينغا، يوسف فوفانا، ماتيو غيندوزي، جوردان فيريتو.

خط الهجوم: كينغزلي كومان، كيليان مبابي، كريم بنزيمة، أوليفيه جيرو، أنتوان غريزمان، عثمان ديمبيلي، كريستوفر نكونكو.

يذكر أن منتخب فرنسا يشارك في المونديال القطري ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الدنمارك وأستراليا وتونس.