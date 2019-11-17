بنزيمة لن يعود لمنتخب فرنسا

أغلق نويل لو غريه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الباب أمام عودة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، لصفوف الديوك خلال الفترة المقبلة.

وقال لو غريه، خلال تصريحاته لإذاعة "RMC Sport" الفرنسية: "مغامرة بنزيمة مع فرنسا انتهت.

"إنه لاعب رائع، ولا أشكك إطلاقاً في قدراته، وفي ريال مدريد أثبت أنه أحد أفضل اللاعبين في مركزه، لكن مغامرته مع فرنسا انتهت".

يذكر أن بنزيمة -هداف الدوري الإسباني حالياً برصيد 9 أهداف- لم ينضم لصفوف المنتخب الفرنسي منذ عام 2015، على خلفية الأزمة الشهيرة مع زميله في صفوف الديوك آنذاك ماتيو فالبوينا، رغم تبرئة اللاعب ذي الأصول الجزائرية بعد ذلك.

وبرر ديدييه ديشامب المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي، استبعاده لبنزيمة من خططه بأنه قرار فني فقط وليس لأي أسباب أخرى.