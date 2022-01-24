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بنزيمة: نجحنا في تعبئة الفراغ الذي خلفه رحيل رونالدو

منشور 24 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:06
كريم بنزيمة
كريم بنزيمة

يرى الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد أنه نجح بالإضافة لزملائه في تعبئة الفراغ الذي خلفه رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق قبل أكثر من 3 أعوام.

وقال نجم الفريق الملكي في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي: "هل أستحق الفضل في تعويض رحيل رونالدو عن ريال مدريد؟ لا أحب أن أضع نفسي في مثل هذه المواقف وأن أقول أن نجاحنا حصل بسببي.

"تعلمت الكثير من كريستيانو، كنت مستعداً وعملت بصورة أكبر بعد رحيله.

"الجودة على أرض الملعب ليست شيئاً جديداً، كان فقط علينا تسجيل المزيد من الأهداف الحاسمة."

يذكر أن بنزيمة سجل لريال مدريد 24 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى في 28 مباراة بجميع البطولات حتى الآن هذا الموسم.

بنزيمة سجل العديد من الأهداف معوضاً بذلك رحيل رونالدو
بنزيمة سجل العديد من الأهداف الحاسمة معوضاً بذلك رحيل رونالدو
كلمات دالة:ريال مدريدكريم بنزيمةكريستيانو رونالدومانشستر يونايتد

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