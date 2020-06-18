بنزيمة وآسينسيو يقودان ريال مدريد لفوز كبير على فالنسيا

حقق ريال مدريد انتصاراً هاماً على حساب ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف نظيفة ليعزز مركزه الثاني على سلم الترتيب ويواصل الضغط على برشلونة.

وخاض ريال مدريد المباراة الثانية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو والذي يستعيض به عن سانتياغو بيرنابيو الذي يخضع لبعض الإصلاحات، لكن يبدو أن الملعب الجديد الصغير فأل خير على الفريق الملكي.

وبدأ الشوط الأول بشكل ساخن، حيث تعددت محاولات ريال مدريد من أجل تسجيل الهدف الأول، ورد فالنسيا بعدد من الكرات المرتدة للسبب ذاته.

وكاد إيدين هازارد وداني كارفاخال أن يتقدما لريال مدريد من فرصتين محققتين، لكن الحارس الدولي الهولندي وحارس مرمى برشلونة السابق ياسبر سيليسين تعامل معهما بنجاح.

على الناحية الأخرى، سدد روبرتو مورينو كرة على القائم الأيسر، ونجح بعدها في تسجيل هدف أول لصالح فالنسيا لكنه ألغي بداعي وجود تسلل بعود العودة إلى تقنية الفيديو.

واستمرت المحاولات من كلا الجانبين لكن دون جدوى، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي دون أهداف في شوط جيد إلى حد كبير.

في شوط المباراة الثاني استمرت الأمور على ما هي عليه مع لجوء ريال مدريد لسلاحه المعتاد من خلال إرسنال الكرات العرضية من على الأطراف.

وفي الدقيقة الـ 60 نجح ريال مدريد أخيراً في كسر التعادل السلبي وافتتاح التسجيل عبر مهاجمه كريم بنزيمة من صناعة هازارد بعد عمل هجومي رائع.

وبهذا الهدف نجح بنزيمة في معادلة رقم فيرنيك بوشكاش كخامس هداف في تاريخ ريال مدريد بـ 242 هدفاً خلف كل من كريستيانو رونالدو وراؤول وألفريدو دي ستيفانو وكارلوس سانتيانا.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين قام زين الدين زيدان بإقحام ماركو آسينسيو العائد من الإصابة الطويلة بقطع في الرباط الصلييبي.

ومن أول لمسة، نجح آسينسيو في إضافة الهدف الثاني بعد كرة عرضية مثالية من فيرلان ميندي ليعزز تقدم ريال مدريد ويؤمن انتصاره.

ويعد هذا الهدف هو الأول لآسينسيو منذ الثاني والعشرين من سبتمبر من عام 2018، حين سجل في مرمى إسبانيول.

وسيطر ريال مدريد على ما تبقى من دقائق وسط بحث عن الهدف الثالث وتسيير اللقاء بلا جهد كبير من أجل الحفاظ على المخزون البدني.

وفي الدقيقة السابعة والثمانين نجح بنزيمة في تسجيل الهدف الثالث والثاني بالنسبة له بعد كرة عرضية مميزة من آسينسيو وترويض مميز من النجم الفرنسي، ليحطم رقم بوشكاش وينفرد بالرقم القياسي كخامس هدافي ريال مدريد في تاريخه.

وانتهت المباراة بانتصار هام لريال مدريد رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 62 متأخراً عن برشلونة المتصدر بنقطتين فقط.

في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا عند 43 نقطة في المركز الثامن.