بنزيمة وآسينسيو يهديان ريال مدريد فوزاً ثميناً على تشيلسي

البوابة - بات ريال مدريد الإسباني حامل اللقب على أعتاب التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد انتصاره ليلة الأربعاء على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين نظيفين في المباراة التي شهدها ملعب سانتياغو بيرنابيو في ذهاب الدور ربع النهائي.

تناوب على تسجيل هدفي اللقاء كلٌ من المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة والإسباني ماركو آسينسيو في الدقيقتين 21 و 74 على التوالي.

وشهدت الدقيقة 59 طرد ظهير البلوز الأيسر بين تشيلويل ليكمل الفريق اللندني ما تبقى من المواجهة بنقصٍ عددي.

ويخوض الفريقان مواجهة العودة على أرضية ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء المقابل.