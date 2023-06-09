بنزيما: وجود رونالدو في النصر أقنعني بالانضمام للاتحاد

اعترف النجم الفرنسي كريم بنزيما المنتقل حديثاً إلى اتحاد جدة أن تواجد زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة الدوري السغودي رفقة النصر أقنعه بالموافقة على القدوم.

ووقع الفرنسي على عفود بطل دوري روشن بعد الإعلان عن عدم تجديد ارتباطه بريال مدريد الذي لعب في صفوفه لـ 14 موسم.

ماذا قال بنزيما عن انتقاله للاتحاد؟

أكد الفرنسي المخضرم خلال تقديمه الرسمي في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "أتمنى أن أقدم الإضافة لفريقي الجديد وأن أساعده على الفوز بالألقاب.

"إنه نادي يتمتع بالكثير من الشغف، أتمنى أن أنجح في ترك إرث لي معه لأني أحب كرة القدم، أتمتع بالتنافسية لدرجة تجعلني أصل إلى أقصى إمكانياتي، أنا مستعد لإظهار موهبتي."

"أنا مسلم يتواجد في دولة مسلمة، لطالما أردت أن أعيش هنا، سبق لي زيارة السعودية وأشعر أني بحالة جيدة هنا.

"من المهم أيضاً أن كريستيانو رونالدو يلعب هنا، لأنه لاعب في غاية الأهمية، فهو يضيف الكثير لكرة القدم وللسعودية، وهذا من شأنه رفع مستوى الأداء بشكلٍ أكبر."