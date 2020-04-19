بنزيمة يتحدث عن عودته إلى ليون

أعلن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، عن رغبته في العودة من جديد لفريقه السابق ليون، وإنهاء مسيرته في صفوفه.

وظهر الفرنسي عبر التلفزيون الرسمي لنادي ليون، لإجراء مقابلة تحدث خلالها عن مسيرته المهنية، وأرسل رسالة حماسية للجماهير تحدث فيها عن عودة محتملة في المستقبل.

وقال بنزيمة: “عودتي إلى ليون؟ ليس الآن، لأني في أفضل فريق في العالم وأريد الاستمرار هنا، لكن إنهاء مسيرتي في ليون، لما لا؟”

وأضاف الفرنسي ذو الأصول الجزائرية: “أعتقد أن الناس يدركون مدى ارتباطي بمدينة ليون، ليون هو بيتي، إنه في قلبي، استمتعت حقاً باللعب هناك، إلى جانب لاعبين مثل جونينيو و(سيلفان) ويلتورد.

“أنا من ليون بالطبع وأخوتي يتابعون الفريق في الدوري الفرنسي كثيراً، أحب طريقة تعامل وخوض ليون لمبارياته، لديهم القدرة على الفوز على أي فريق، لكن في بعض الأحيان يواجهون فرقاً أضعف ويخسرون وهذا يزعجني أكثر.

“لم أكن متفاجئاً من فوز ليون على يوفنتوس في دوري الأبطال، من الصعب جداً هزيمتهم وأكثر من ذلك على ملعبهم”.

واختتم تصريحاته: “لطالما عاملتني جماهير ليون بشكل جيد، حتى عندما عدت إلى مدريد صفقوا لي كثيراً”.