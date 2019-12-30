صورة: بنزيمة يتناول "اللحم بالذهب" في دبي

على غرار ما فعله نجوم كرة قدم في أوقات سابقة، وثق مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة يوم السبت لحظات تناول فيها شرائح اللحم المطعمة بالذهب، من يد الشيف التركي الشهير نصرت غوكتشه.

ونشر هداف الدوري الإسباني، لقطات فيديو له في مطعم الشيف نصرت، الشهير برشة الملح، في إمارة دبي، وهو يستمتع باللحم باهظ الثمن.

وحرص صاحب الـ 32 عاماً على تقطيع اللحم المطلي بالذهب القابل للأكل، بنفسه، ثم رش عليه حبيبات الملح الخشن على طريقة الشيف التركي، قبل أن يعانقه بمرح.

وكان نجوم كبار في عالم كرة القدم قد التقطوا صوراً مشابهة في المطعم ذاته، من بينهم ليونيل ميسي وفرانك ريبيري وبول بوغبا.

ويقضي بنزيمة إجازته الشتوية في دبي بعيداً عن الملاعب، مستغلاً توقف منافسات الدوري الإسباني خلال فترة عيد الميلاد ونهاية السنة.

بنزيمة يقطع اللحم المطلي بالذهب قبل تناوله