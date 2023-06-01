بنزيمة يجتمع بإدارة ريال مدريد لتحديد مصيره

سيعقد النجم الفرنسي كريم بنزيمة اجتماعاً جديداً مع إدارة ريال مدريد اليوم الخميس للوقوف على مستقبله مع النادي.

يتزامن هذا الاجتماع مع ارتباط اسم المهاجم المخضرم بالانتقال إلى الاتحاد السعودي الذي عرض على اللاعب عقداً بقيمة 200 مليون يورو لمدة موسمين.

وقال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر منصة "تويتر" تعليقاً على مصير الهداف الفرنسي: "سيتحدث كريم بنزيمة مع إدارة ريال مدريد والرئيس فلورينتينو بيريز مجدداً اليوم الخميس.

"يشعر الاتحاد أنه قدم أفضل عرض ممكن لإقناعه.

"التفاؤل يسود الجانب السعودي، وينتظرون الضوء الأخضر من اللاعب، ستكون الساعات القادمة حاسمة".

هل سينتقل بنزيمة إلى اتحاد جدة؟

يذكر أن العقد الذي يربط النجم البالغ من العمر 35 عاماً مع ريال مدريد سينتهي بحلول الثلاثين من يونيو الجاري، وقد عرض عليه النادي التجديد لموسم إضافي في وقت سابق.

وشدد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي أن انتقال المهاجم الفرنسي بات قريباً، إلا أنه أكد ضرورة إنهاء أي ارتباط يجمع اللاعب بريال مدريد قبل ذلك.