بنزيمة يجري مفاوضات مع باريس سان جيرمان

أكد موقع "إل ناسيونال" الإسباني أن الهداف الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان حول عودة محتملة إلى بلاده.

ويرى المهاجم البالغ من العمر صاحب الـ 33 عاماً أن توجه النادي الملكي للتعاقد مع النجمين الشابين كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وإيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) الصيف القادم يعني أن رحيله بات ضرورياً.

في الجهة المقابلة، سيخسر الباريسيون هدافهم الشاب مبابي على الأغلب بعد نهاية الموسم الجاري لانتهاء عقده، وسيكون هنالك مقعد شاغر في خطهم الأمامي لبنزيمة.

ويعد نجم الميرينغي هداف الفريق هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 8 أهداف أخرى خلال 21 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع البطولات حتى الآن.

ويرتبط بنزيمة بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2023.