بنزيمة يحصل على جائزة أفضل لاعب فرنسي محترف بالدوريات الأوروبية

حصد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد جائزة أفضل لاعب فرنسي محترف في الدوريات الأوروبية.

وأعلن اتحاد اللاعبين المحترفين فوز بنزيمة لإسهاماته الكبيرة مع ريال هذا الموسم وقدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج متميزة، أبرزها وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والمنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم تحت قيادة زين الدين زيدان حالياً.

وينافس حالياً على أفضل لاعب في الدوري الفرنسي كل من كيليان مبابي ونيمار وممفيس ديباي، وبوراك يلماز ووسام بن يدر.

وحاز مبابي على الجائزة الموسم الماضي، بينما نالها نيمار الموسم قبل الماضي.

ونجح بنزيمة هذا الموسم في المشاركة خلال 32 مباراة بينها واحدة فقط احتياطي سجل خلالها 22 هدفاً بمعدل 124 هدف في الدقيقة كما صنع 8 أهداف بمتوسط 47.8 لمسة في اللقاء الواحد.

كما اختير بنزيمة في فريق الأسبوع 8 مرات هذا الموسم في الدوري الإسباني في واحدة من عروضه المميزة.