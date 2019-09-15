بنزيمة يحقق رقماً قياسياً جديداً مع ريال مدريد

يواصل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بدايته القوية وسجله التهديفي المميز هذا الموسم، بعد أن نجح في هز شباك ليفانتي مرتين خلال المواجهة التي شهدها ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

وافتتح الهداف الفرنسي التسجيل للملكي برأسية مميزة، بعد أن استفاد من كرة عرضية من زميله داني كارفاخال، فيما نجح في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه بعد دقائق، إثر تمريرة حاسمة من خاميس رودريغيز.

ووفقاً لموقع "سكواكا" للإحصائيات، سجل النجمان ليونيل ميسي وكيليان مبابي أهدافاً أكثر من بنزيمة برصيد 21 هدفاً في الدوريات الخمسة الكبرى في 2019، في الوقت الذي وصل فيه مهاجم الملكي لهدفه الـ19.

ويعتمد المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان على مواطنه بشكل دائم، رغم ضم لوكا يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية من آينتراخت فرانكفورت في صفقة قدرت قيمتها بنحو 60 مليون دولار وبعقد يمتد حتى صيف 2025.