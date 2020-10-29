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بنزيمة يرد على مزاعم محاربته لفينيسيوس

منشور 29 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 03:27
بنزيمة يواصل إثارة الجدل
بنزيمة يواصل إثارة الجدل

شدد الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد على أن الحديث حول مطالبته مواطنه فيرلان ميندي بعدم تمرير الكرة إلى فينيسيوس جونيور مثل “نبح الكلاب” ولن يهتم به.

ونشر بنزيمة عبر حسابه على “إنستغرام”، صورته بعد تسجيل هدف لفريقه في مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ، وعلَّق بقوله: “في الوقت الذي تنبح فيه الكلاب... الرقم 9 يواصل المسير”، فيما أثار الموضوع ردود فعل كبيرة عبر “تويتر” بعد هذا الرد.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية نشرت مقطع فيديو ظهر فيه بنزيمة يتحدث إلى ميندي بعد الخروج من غرفة الملابس بين شوطي المباراة، وزعمت أن المهاجم الفرنسي كان يتآمر وقتها على جونيور، وظهور ذلك في الشوط الثاني من خلال وصول ثلاث تمريرات له فقط من ميندي.

Via SyndiGate.info


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