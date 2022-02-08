بنزيمة يريد معرفة موقف ريال مدريد من التعاقد مع هالاند

كشفت مجلة "أونزي" الفرنسية أن مواطنها النجم كريم بنزيمة يريد الاجتماع مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الشهر القادم للوقوف على مخططات النادي للتعاقد مع الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند.

ويخشى المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً على مستقبله في سانتياغو بيرنابيو وسط الأحاديث التي تؤكد رغبة الإدارة في استقطاب هالاند خلال الصيف القادم.

وارتبط النادي الملكي بالنجمين كيليان مبابي وهالاند اللذين قد يتم جلبهما بعد نهاية الموسم الجاري لتدعيم خط المقدمة.

ويشعر بنزيمة بالتهديد من إمكانية قدوم هداف بوروسيا دورتموند ويرغب بالجلوس مع بيريز في شهر مارس لمعرفة ما يخطط له.

ويرتبط الفرنسي المخضرم بعقدٍ مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2023.

ورغم المستويات الاستثنائية التي قدمها خلال المواسم الأخيرة، إلا أن تقدمه في السن يجعل الارتباط معه بعقد طويل الأمد أمراً مستبعداً.