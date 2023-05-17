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ماتيو أليماني أصبح يفكر بالبقاء في برشلونة

صحيفة كتالونية: ماتيو أليماني قابل لابورتا ويريد البقاء في برشلونة

أيّار / مايو 17th, 2023
عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

أكد المدير الرياضي ماتيو أليماني خلال الأسابيع الماضية رغبته بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وتم الإعلان رسميًا في النادي عن هذ الأمر عبر وسائل الإعلام.وكان صاحب الـ60 عامًا قد ...

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بنزيمة يسعى لاستعادة بريقه الأوروبي على حساب مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 17 أيّار / مايو 2023 - 01:33
بنزيمة يتطلع لزيارة شباك مانشستر سيتي اليوم كما فعل الموسم الماضي (المصدر: أ ف ب)
بنزيمة يتطلع لزيارة شباك مانشستر سيتي اليوم كما فعل الموسم الماضي (المصدر: أ ف ب)

يتطلع النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة لقيادة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حين يصطدم فريقه بمانشستر سيتي اليوم الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي.

وتعادل العملاقان الأوروبيان ذهاباً في مدريد الأسبوع الماضي بهدفٍ لمثله ليتأجل الحسم حتى موقعة العودة التي سيحتضنها ملعب الاتحاد الليلة.

ويعول ريال بصورة مباشرة على قائد هجومه ذي الأصول الجزائرية بعدما نجح في إنقاذ الفريق في العديد من المناسبات في السابق.

تراجع عطاء بنزيمة يثير قلق ريال مدريد

لكن تراجع مردود المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً هذا الموسم بشكلٍ عام وفي دوري الأبطال بشكلٍ خاص لا يبشر قبل لقاء اليوم.

تمكن الفرنسي من تسجيل 29 هدفاً خلال 39 مباراة مع ريال، فيما سجل 44 هدفاً في 46 لقاء الموسم المنصرم.

أما في دوري الأبطال، نجح بنزيمة في زيارة الشباك 4 مرات فقط خلال 9 مباريات، ولم يتمكن من التسجيل خلال دور المجموعات.

يقابل ذلك 15 هدفاً في 12 مباراة النسخة الماضية التي توج ريال مدريد بلقبها في نهاية المطاف.

وستكون الفرصة مواتية أمام النجم المخضرم لاستعادة بريقه حين يواجه سيتي اليوم، علماً بأنه سبق له تسجيل 20 هدفٍ في شباك الفرق الإنجليزية.

يذكر أن آخر 11 هدفاً لبنزيمة في دوري الأبطال جاءت في شباك الإنجليز، كما أنه سبق له تسجيل 6 أهداف في مرمى مانشستر سيتي بالذات.

كلمات دالة:كريم بنزيمةريال مدريدمانشستر سيتيدوري أبطال أوروبا

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