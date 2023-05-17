بنزيمة يسعى لاستعادة بريقه الأوروبي على حساب مانشستر سيتي

يتطلع النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة لقيادة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حين يصطدم فريقه بمانشستر سيتي اليوم الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي.

وتعادل العملاقان الأوروبيان ذهاباً في مدريد الأسبوع الماضي بهدفٍ لمثله ليتأجل الحسم حتى موقعة العودة التي سيحتضنها ملعب الاتحاد الليلة.

ويعول ريال بصورة مباشرة على قائد هجومه ذي الأصول الجزائرية بعدما نجح في إنقاذ الفريق في العديد من المناسبات في السابق.

تراجع عطاء بنزيمة يثير قلق ريال مدريد

لكن تراجع مردود المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً هذا الموسم بشكلٍ عام وفي دوري الأبطال بشكلٍ خاص لا يبشر قبل لقاء اليوم.

تمكن الفرنسي من تسجيل 29 هدفاً خلال 39 مباراة مع ريال، فيما سجل 44 هدفاً في 46 لقاء الموسم المنصرم.

أما في دوري الأبطال، نجح بنزيمة في زيارة الشباك 4 مرات فقط خلال 9 مباريات، ولم يتمكن من التسجيل خلال دور المجموعات.

يقابل ذلك 15 هدفاً في 12 مباراة النسخة الماضية التي توج ريال مدريد بلقبها في نهاية المطاف.

وستكون الفرصة مواتية أمام النجم المخضرم لاستعادة بريقه حين يواجه سيتي اليوم، علماً بأنه سبق له تسجيل 20 هدفٍ في شباك الفرق الإنجليزية.

يذكر أن آخر 11 هدفاً لبنزيمة في دوري الأبطال جاءت في شباك الإنجليز، كما أنه سبق له تسجيل 6 أهداف في مرمى مانشستر سيتي بالذات.