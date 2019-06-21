بنزيمة يشعل وسائل التواصل بسبب صورة له مع نيمار

فاجأ النجم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الجميع، بعد أن قام بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تجمعه مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.

ونشر الفرنسي صورة له وهو يقضي وقته مع الدولي البرازيلي، وعلق قائلاً: "صاحب الرقم تسعة"، ليشعل صاحب الـ 31 عاماً جماهير النادي الملكي.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" إلى التعليق على صورة النجمين، حيث غرّد أحدهم: "المهاجم الفرنسي رفع سقف احتمالات قيام إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع النجم البرازيلي، لكني لا أعتقد".

فيما علق آخر: "بنزيمة يُعلن دخوله في مفاوضات مع نيمار"، في إشارة إلى قرب مهاجم باريس سان جيرمان من ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وكتب أحدهم: "بنزيمة اضطر للتدخل"، ليقول آخر: "المهاجم الفرنسي يوجه رسائله المباشرة للرئيس فلورنتينو بيريز"، فيما اعتبر مشجع أن بنزيمة استطاع إقفال صفقة انتقال نيمار إلى ريال مدريد دون علم إدارة الفريق"، في حين اعتبر البقية أن صورة النجمين تأتي في سبيل إقناع الفرنسي للنجم البرازيلي حتى يأتي إلى الملكي في سوق الانتقالات الصيفية.

وتأتي الصورة في وقت تناقلت فيه وسائل الإعلام الإسبانية أخباراً تؤكد رغبة نيمار بمغادرة باريس سان جيرمان وإبلاغه الإدارة بذلك، والعودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى، لكن وجهة المهاجم لم يتم تحديدها حتى الآن.