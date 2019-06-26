بنزيمة يشيد بقوة الجزائر في كأس أمم إفريقيا

وجه نجم ريال مدريد كريم بنزيمة صاحب الأصول الجزائرية، رسالة دعم لفريق محاربي الصحراء الذي استهل مشاركته في كأس أمم إفريقيا بفوز ثمين على كينيا بهدفين دون رد.

وتداولت الجماهير الجزائرية مقطع فيديو لبنزيمة قدم من خلاله الدعم المنتخب الجزائري وتفاعل معه خلال البطولة الإفريقية، وقال باللغة الفرنسية: "قوة عظيمة للجزائر خلال (كان).. واحد، اثنان، ثلاثة".

ولم يكن بنزيمة الوحيد في إظهار دعمه لمحاربي الصحراء، إذ سبقه المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، عندما عبر بدوره عن مساندته للمنتخب في البطولة التي انطلقت بمصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

واستغل "زيزو" ذو الأصول الجزائرية، وجوده بإحدى الدورات الكروية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية، ليوجه رسالة دعم لزملاء رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وقال زيدان في التصريح الذي نشره موقع "أونز مونديال" الفرنسي: "أتمنى أن أرى المنتخب الجزائري يظهر بشكل جيد في بطولة أمم إفريقيا، وأن يقدم أداءً يرضي الشعب الجزائري ويجعله فخوراً به".