بنزيمة يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

ظفر الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في أوروبا اليوم الخميس على هامش قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 التي أقيمت في اسطنبول بتركيا.

وقاد النجم المخضرم الفريق الملكي لحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما نال جائزة الهداف في البطولتين، إضافة للسوبر الأوروبي.

وتفوق بنزيمة على الثنائي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا زميله في ريال مدريد، والبلجيكي كيفن دي بروينه نجم مانشستر سيتي.

وهذا هو أول لقب لبنزيمة في الجائزة التي انطلقت للمرة الأولى في عام 2011.

أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا

بدوره، فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة المدرب الأفضل من أوروبا.

وقاد أنشيلوتي الفريق الملكي لحصد ألقاب الليغا ودوري الأبطال والسوبر الأوروبي.

وتفوق الإيطالي على الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.