بنزيمة يقترب من التوقيع على عقد جديد مع ريال مدريد

اقترب النجم الفرنسي كريم بنزيمة من التوقيع على عقد جديد مع ريال مدريد وفقاً لتقارير إعلامية.

وسيوقع الهداف المتألق على تمديد لموسم آخر بحيث يبقى في صفوف الفريق الملكي حتى صيف العام القادم.

ويدخل اللاعب جزائري الأصول موسمه الـ 13 مع فريق العاصمة الإسبانية، وقد تحول لرمز رئيسي من رموز ريال خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، أي عقب رحيل زميله السابق كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وقالت شبكة "أي بي سي" أن الإدارة المدريدية سعيدة جداً بما قدمه بنزيمة لدرجة أنها عرضت عليه التمديد لموسمين، لكن الفرنسي رفض ذلك مفضلاً التجديد لموسم واحد خوفاً من تراجع لياقته البدنية مستقبلاً.

يذكر أن الهداف المخضرم البالغ عمره 33 عاماً خاض مع ريال مدريد 559 مباراة وزار شباك خصومه 279 مرة.