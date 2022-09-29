بنزيمة يقترب من تمديد عقده مع ريال مدريد

وصل النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة إلى المراحل الأخيرة من تجديد عقده مع ريال مدريد بطل أوروبا سيبقيه في العاصمة الإسبانية حتى صيف عام 2024.

وقال الصحفي نيكولو سكيرا أن المهاجم المخضرم المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم يرغب في البقاء مع الفريق الملكي لفترة إضافية.

بنزيمة يتعافى من الإصابة

وعاد النجم البالغ من العمر 34 عاماً للمشاركة في تدريبات ريال أمس الأربعاء للمرة الأولى بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ بداية الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يتم الزج ببنزيمة في مرحلة من المواجهة القادمة لريال مدريد أمام أوساسونا يوم الأحد القادم ضمن الدوري الإسباني.