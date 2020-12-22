بنزيمة يقهر ميسي ويفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإسباني

توج كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، بجائزة ألفريدو دي ستيفانو المقدمة من صحيفة "ماركا" لأفضل لاعب في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي 2019-2020 متفوقاً على غريمه ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وأحرز الفرنسي 21 هدفاً في الليغا الموسم الماضي وكان من أهم عوامل إعادة اللقب إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد غيابه عن العاصمة ثلاثة مواسم.

ويعد بنزيمة أول لاعب يحصل على الجائزة غير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو منذ راؤول غونزاليس موسم 2007-2008.

وعبّر الدولي الفرنسي عن سعادته بكسر هيمنة غريميه بقوله: "هذا يعني لي الكثير، أشعر بالفخر والسعادة، إنها مكافأة على عملي في هذا النادي منذ 2009، وكما قلت أشعر بالرضا الشديد بلا شك.

"كنت في ريال مدريد لسنوات عديدة وأعمل دائماً لمساعدة الفريق، ميسي ورونالدو شيء آخر، يشرفني أن أفوز بالجائزة بعدهما.

"لمن كنت سأمنح الجائزة؟ هناك الكثير من اللاعبين، على سبيل المثال سيرخيو راموس الذي قدم موسماً رائعاً، أنا لا أنظر إلى لاعبين من أندية أخرى، دائماً أركز على زملائي".

على صعيد متصل، حقق ميسي جائزة بيتشيشي المقدمة لهداف للدوري الإسباني عن الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً، بينما فاز تيبو كورتوا نجم ريال مدريد بجائزة زامورا لأفضل حارس مرمى.

وهذه هي المرة الثامنة التي يحقق فيها ميسي الجائزة، وقد قال في هذا الصدد: "8 مرات؟ أُفضل أن أحقق الدوري الإسباني مرة أخرى.

"اللعب بدون جمهور بسبب كورونا قبيح للغاية، لهذا ترى المباريات باتت متكافئة، بات من الصعب جداً الفوز، تسبب الوباء في تغيير كرة القدم للأسوأ مع الأسف.

"إهداء هدفي لمارادونا؟ كان يوماً مميزاً للغاية، تمكنت من تكريس الهدف له باللفتة الصغيرة التي أعددتها، تحولت إلى ذكرى جميلة ويوم مميز حقاً".

يذكر أن ميسي أحرز هدفاً رائعاً في شباك أوساسونا خلال فوز برشلونة في كامب ناو برباعية نظيفة، وقام بخلع قميصه الذي ظهر تحته قميص مارادونا في نيولز أولد بويز، في لفتة وفاء عقب وفاة الأسطورة الأرجنتينية قبلها بأيام قليلة.