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بنزيمة يقود ريال مدريد لتحقيق الريمونتادا والإطاحة بباريس سان جيرمان من دوري الأبطال

منشور 09 آذار / مارس 2022 - 10:22
بنزيمة ينقذ ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي
بنزيمة ينقذ ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي

حقق ريال مدريد الإسباني ريمونتادا وعاد من تأخره أمام ضيفه باريس سان جيرمان بهدفٍ نظيف ذهاباً بالفوز إياباً بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبلغ الفريق الملكي الدور ربع النهائي بمجموع المواجهتين 3-2.

تقدم الباريسيون عبر كيليان مبابي في الدقيقة 39، لكن ريال انتفض في الشوط الثاني وسجل في ثلاث مناسبات عن طريق هدافه المخضرم كريم بنزيمة في الدقائق 61 و 76 و 78.

وأكد الفرنسي أن فريقه نسي الهداف السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي مباراة أخرى ضمن الدور ذاته، تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع ضيفه سبورتينغ سي بي البرتغالي دون أهداف.

وكان سيتي قد حقق الفوز ذهاباً بخماسية نظيفة ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

بنزيمة يقود ريال مدريد لربع النهائي
بنزيمة يقود ريال مدريد لربع النهائي
كلمات دالة:ريال مدريدباريس سان جيرماندوري أبطال أوروبامانشستر سيتيسبورتينغ سي بي

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