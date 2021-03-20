بنزيمة يقود ريال مدريد للتغلب على سيلتا فيغو

حقق ريال مدريد فوزاً مستحقاً على مستضيفه سيلتا فيغو بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس مساء السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني.

ويدين ريال بالفضل في الفوز إلى نجمه كريم بنزيمة الذي توهج بتسجيل هدفين وصناعة الثالث، ليواصل سلسلته التهديفية في الفترة الأخيرة رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً في الليغا حتى الآن.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد، الذي يلتقي ديبورتيفو آلافيس غداً الأحد.

وابتعد ريال بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث، الذي يخوض مباراته في المرحلة غداً الأحد أمام ريال سوسييداد، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

تقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما الفرنسي في الدقيقتين 20 و30 ثم رد سيلتا بهدف عن طريق سانتي مينا في الدقيقة 40 .

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وضع البديل ماركو آسينسيو بصمته وأضاف الهدف الثالث لريال إثر تمريرة من بنزيمة.

ورفع بنزيمة رصيده إلى 17 هدفاً في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإسباني، بفارق أربعة أهداف خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة وهدف واحد خلف لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد.