بنزيمة يقود ريال مدريد لهزيمة هويسكا في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزاً مقنعاً على ضيفه هويسكا برباعية لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في إطار المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

جاء الهدف الأول للميرينغي عن طريق النجم إيدين هازارد من تسديدة من مسافة بعيدة في الدقيقة 40، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

في الشوط الثاني، صنع بنزيمة الهدف الثالث بتمريرة لزميله فيديريكو فالفيردي الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منقطة الجزاء في شباك الضيوف.

في الدقيقة 74، استغل دافيد فيرييرو عرضية من الجبهة اليسرى وضعها في شباك الحارس تيبو كورتوا، ليسجل الهدف الأول والوحيد للضيوف.

وعاد بنزيمة لتسجيل الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 90، بعد عرضية من مارسيلو مهدها رودريغو برأسه للفرنسي، الذي وضعها برأسية في شباك الضيوف.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 16 متصدراً الترتيب، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد هويسكا عند النقطة 5 في المركز الثامن عشر.