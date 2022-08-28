بنزيمة يمنح ريال مدريد الفوز على إسبانيول وصدارة الليغا

حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على مستضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب آر سي دي أي ضمن منافسات المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل للفريق الملكي بطل أوروبا في الدقيقة 12.

وعادل خوسيلو النتيجة للفريق الكتالوني صاحب الضيافة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

لكن النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة منح الميرينغي هدف التقدم قبل دقيقتين على نهاية زمن الشوط الثاني الأصلي.

وأكمل إسبانيول اللحظات الأخيرة من المباراة بـ 10 لاعبين جراء طرد الحارس بينجامان ليكومت (90+6).

وعاد بنزيمة بعد ذلك لزيارة شباك أصحاب الضيافة بهدفه الشخصي الثاني والثالث لريال مدريد في الدقيقة 90+10.

ريال مدريد يعتلي الصدارة

بهذا الفوز، رفع ريال رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات محققاً العلامة الكاملة ليحتل صدارة الترتيب العام بفارق الأهداف عن ريال بيتيس صاحب المركز الثاني.

أما إسبانيول فبقي رصيده ثابتاً عند نقطة واحدة ليتراجع إلى المركز السادس عشر.