بنزيمة يمهد طريق نقل مبابي إلى ريال مدريد

يسعى الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد للعب دور رئيسي في إقناع مواطنه كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان باللعب إلى جانبه في العاصمة الإسبانية هذا الصيف.

وينتهي عقد مبابي مع الباريسي في صيف 2022، ورفض النجم الفرنسي الشاب جميع عروض التجديد من بطل الليغ 1 حتى الآن.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي وبنزيمة لا ينفصلان عن بعضهما منذ وصولهما لمعسكر منتخب فرنسا ولعبهما سوياً للمرة الأولى، استعداداً لمنافسات بطولة يورو 2020.

وأشارت إلى أن النجمين تحدثا بالفعل في معسكر فرنسا، عن إمكانية تواجد كليهما في ريال مدريد الموسم المقبل.

وأوضحت "ليكيب" أن بنزيمة يلعب دور ممثل ريال مدريد في معسكر منتخب فرنسا، ويحاول إقناع زميله باتخاذ الخطوة المطلوبة بارتداء قميص الملكي.

مبابي يضغط على باريس سان جيرمان للسماح له بالرحيل

وزعمت تقارير عدة أن الهداف الصاعد يضغط على إدارة باريس سان جيرمان للسماح برحيله إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي.

يذكر أن بنزيمة بات أبرز لاعبي ريال مدريد خلال المواسم الماضية خصوصاً بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، إلا أنه بدأ يتقدم في العمر وباتت مطالب إيجاد بديل مستقبلي له تطفو للسطح علماً بأنه ما زال قادراً على العطاء إذا ما استمر على نفس المستوى.