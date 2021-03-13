بنزيمة ينقذ ريال مدريد أمام إلتشي في الوقت القاتل

حقق ريال مدريد فوزاً قاتلاً على ضيفه إلتشي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني.

ويدين الملكي بالفضل في الفوز إلى مهاجمه كريم بنزيمة، الذي قلب الطاولة على إلتشي وسجل هدفي ريال، ليرفع رصيده إلى 15 هدفاً هذا الموسم كثالث هدافي البطولة.

وتقدم إلتشي بهدف سجله دانييل كالفو في الدقيقة 61، وعادل بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 73 قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقتاً، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة برشلونة وهويسكا يوم الاثنين، بينما توقف رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

وهذا هو الفوز الأول لريال بعد تعادلين متتاليين، وهو الفوز السابع عشر في الدوري بشكل عام مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ست.

على الجانب الآخر، أصبحت هذه الخسارة هي الثانية عشر لإلتشي في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في تسع.