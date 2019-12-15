بنزيمة ينقذ ريال مدريد من خسارة محققة أمام فالنسيا

تعادل ريال مدريد مع مستضيفه فالنسيا بهدفٍ لمثله في المباراة التي جرت على ملعب ميستايا ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني.

شهد الشوط الأول في بدايته سيطرة من الضيوف، وكان الطرف الأكثر خطورة.

وكاد كريم بنزيمة أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 14 برأسية رائعة بعد كرة عرضية دقيقة لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

عاد فالنسيا من بعدها واستعاد بعض السيطرة وحصل على فرصة في الدقيقة 35 عبر فيران توريس الذي سدد كرة مرت بجوار القائم.

ومع بداية الشوط الثاني كاد توريس أن يفتتح التسجيل من مرتدة بالحارس تيبو كورتوا الذي تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 47.

قلت سيطرة ريال مدريد وتحولت الخطورة لأصحاب الأرض لكن دفاع الملكي وأداء كورتوا منعوا أكثر من كرة من التحول لأهداف.

وترجم كارلوس سولير سيطرة الخفافيش بهدف في الدقيقة 78 بعد عرضية على طبق من فضة وضعها بسهولة في شباك كورتوا.

لكن كريم بنزيمة أنقذ ريال مدريد بإدراك التعادل من ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة سددها كورتوا برأسه أولاً قبل أن يتابعها الفرنسي في شباك صاحب الضيافة (90+5).

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 35 في المركز الثاني وهو نفس رصيد برشلونة المتصدر بفارق الأهداف.

في المقابل، رفع فالنسيا رصيده بدوره إلى 27 نقطة في المركز الثامن.