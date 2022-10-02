بنزيمة يهدر ركلة جزاء ليكتفي ريال مدريد بالتعادل 1-1 مع أوساسونا

تعادل ريال مدريد بصورة مخيبة مع ضيفه أوساسونا وبهدفٍ لمثله في اللقاء الذي شهده ملعب سانتياغو بيرنابيو ليلة الأحد لحساب الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق.

لكن الضيوف عادلوا النتيجة بعد بداية الحصة الثانية بـ 6 دقائق عبر إنريكي غارسيا كيكي.

وتلقى دافيد غارسيا مدافع أوساسونا البطاقة الحمراء في الدقيقة 78 ليكمل فريقه ما تبقى من المواجهة بنقصٍ عددي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال بعد الرجوع لتقنية الفيديو إثر خطأ واضح على الفرنسي كريم بنزيمة.

وانبرى الهداف المخضرم نفسه لتسديد الركلة لكنه سددها في العارضة بصورة غريبة (78).

وسجل بنزيمة هدفاً آخر بعد دقيقتين ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ريال مدريد يفشل في تحقيق الفوز للمرة الأولى

بهذا التعادل، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 19 نقطة جعلته يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن غريمه برشلونة المتصدر الذي فاز أمس على مايوركا بهدفٍ دون رد.

وهذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها الميرينغي في تحقيق الفوز في مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم بعد 6 انتصارات متتالية.

كما رفع أوساسونا رصيده بدوره إلى 13 نقطة في المركز السادس.