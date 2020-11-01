بنعطية: حكيمي سينافس أرنولد على لقب أفضل ظهير في العالم

قال المدافع المغربي مهدي بنعطية نجم روما ويوفنتوس والدحيل سابقاً أن مواطنه ونجم إنتر أشرف حكيمي هو أفضل مواهب الجيل الحالي في بلاده.

وكان حكيمي قد خطف الأضواء بمستواه المميز مع بوروسيا دورتموند في الموسمين الماضيين قبل أن ينتقل إلى إنتر مقابل 40 مليون يورو الصيف الماضي.

وحول ذلك، يرى بنعطية أن حكيمي في السنوات الأخيرة أثبت أنه واحد من بين أفضل 5 أظهرة هجومية على مستوى العالم وتطور بصورة ممتازة.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه في الوقت الحالي من بين أفضل 5 لاعبين على الرواق الأيمن في أوروبا بشكل عام.

وتابع: "في غضون عامين فقط على الأكثر ستكون هناك منافسة ثنائية بين أشرف حكيمي ونجم ليفربول أليكساندر أرنولد على لقب الأفضل في العالم في هذا المركز.

"ولكن في هذه اللحظة فقط، الدولي الإنجليزي أقوى قليلاً، لكن أراهن على قدرة حكيمي على التطور واكتساب المزيد من الخبرات من أجل منافسته والتربع على عرش الأفضل".

يذكر أن حكيمي بدأ مع ريال مدريد موسم 2018 لينتقل إلى دورتموند على سبيل الإعارة لموسمين تنفجر فيهما إمكانياته بصورة لفتت انتباه الجميع.