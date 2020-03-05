بنعطية يفضل صلاح على محرز

كشف النجم المغربي ومدافع الدحيل، مهدي بنعطية، في برنامج تلفزي الثلاثاء 03 مارس، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية والمهنية.

وتحدث بنعطية في برنامج "Followers"، الذي يعرض على قناة الكاس 2، عن رأيه بنتيجة "الكلاسيكو" و"تراجع" برشلونة، وكذا ذكريات مشاركته في دوري أبطال أوروبا بقميص بايرن ميونيخ ويوفنتوس، إلى جانب طفولته و قصة طرده من المدرسة.

وحول الهزيمة التي مني بها برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، قال بنعطية "بالنسبة للاعبي برشلونة، نشعر بأنهم ليسوا كعادتهم (..) ربما هي نهاية دورة لأن كثيراً منهم فازوا بألقاب وتقدموا في السن (..) لكنه يظل نادياً كبيراً طبعاً."

كما عبر بنعطية عن حسرته وأسفه، في ما اعتبره واحدة من أًصعب اللحظات في مسيرته الكروية، حين تسبب في منح ريال مدريد ركلة جزاء، مضيفاً: " بالنسبة لي لم يكن هناك أي خطأ، وكان فظيعاً أن يتم اتخاد قرار بركلة جزاء في الدقيقة 90+3."

وفي فقرة "الصور" حيث يكون على الضيف اختيار واحدة من بين صورتين، ظل بنعطية حائراً في الاختيار بين لاعب مانشستر سيتي، رياض محرز، ولاعب ليفربول، محمد صلاح، وأجاب مازحاً حكيم زياش قبل أن يؤكد اختياره لصلاح مبدياً في الوقت ذاته احترامه لمحرز.

وخلال المقابلة، استرجع نجم المنتخب المغربي سابقاً ذكرياته في فترة الطفولة، حيث أشار إلى أنه كان "طفلاً مشاكساً يفكر في كرة القدم ولا شيء غير ذلك (..) كنت أميل إلى التعرض لبعض المشاكل .. وفي المدرسة هذا كان يمثل مشكلة وتم طردي من مدرسة لافونتين."