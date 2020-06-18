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بنعطية يكشف سبب تفضيله المغرب على الجزائر

منشور 18 حزيران / يونيو 2020 - 02:39
مهدي بنعطية (وسط)
مهدي بنعطية (وسط)

كشف الدولي السابق مهدي بنعطية مدافع الدحيل عن سبب تفضيله للمغرب بلد والده عوضاً من الجزائر البلد الذي تنحدر منه والدته، وفرنسا التي رأى فيها النور وترعرع في أحيائها.

وقال: "قمت بخياراتي عندما كنت شاباً، وفي ذلك الوقت تعرضت لإصابات خطيرة".

وتابع في تصريحات نقلها موقع "أفريكا فوت": "عندما ذهبت إلى فريق كليرمون فوت في دوري الدرجة الثانية الفرنسية من أجل إحياء مسيرتي من جديد، تلقيت اتصالاً من المنتخب المغربي، وهي دولة كنت أعرفها جيداً لأني كنت أسافر إليها كل عام، وهذا لم يكن هو الحال مع الجزائر للأسف".

وأوضح مدافع يوفنتوس السابق غضب والدته الجزائرية بعد اختياره تمثيل المغرب على حساب منتخب محاربي الصحراء، فتابع: "والدتي الجزائرية لم تكن سعيدة بخياري، لكن والدي المغربي كان مسروراً للغاية، وبالنسبة لي الاختيار كان واضحاً".

Via SyndiGate.info


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