بنود برشلونة الجزائية بقيمة 7.5 مليار يورو

تنتهج إدارة برشلونة بعد أزمة نيمار دا سيلفا وانتقاله إلى باريس سان جيرمان خصوصاً مع القيمة الكبيرة للبند الجزائي الذي كان متفقاً عليه في عقده مع النادي الكتالوني، مساراً جديداً للتعامل مع سوق الانتقالات بتحكم أكبر وتضييق الخناق دائماً على اللاعب الذي يفكر في المغادرة قبل نهاية عقده من خلال الضغط مالياً على الفريق الذي يتقدم للتعاقد معه.

حدد البارسا أن يتضمن عقد كل لاعب يرتدي قميصه بنداً جزائياً بمبلغ محدد يقيد عملية مغادرة اللاعب بسهولة قبل انتهاء عقده الأساسي، وخرقه يعني أن على اللاعب أو النادي المشتري دفع المبلغ المتفق عليه.

لكن الأمور لا تُحصر بالمبلغ الذي يدفع فقط باعتباره مجرد رقم، وإنما قيمة هذا المبلغ التي أمست سلاح إدارة النادي الكتالوني لحماية اللاعبين وعدم فقدانهم بسهولة.

بنود جزائية بقيمة 7.5 مليار

7.5 مليارات يورو رقم خيالي وهي قيمة شراء ناديي مانشستر يونايتد وبرشلونة في السوق تقريباً.

نعم قيمة البنود الجزائية في برشلونة تناهز الـ 7.5 مليار يورو. بدايةً من رافينيا صاحب أصغر بند جزائي بقيمة 60 مليون يورو، وخلفه مباشرةً كارليس آلينيا بقيمة 75 مليون يورو والذي ما زال صغيراً وحتماً سترتفع قيمته عند التجديد القادم.

ومن بعد رافينيا وآلينيا لا يوجد بند جزائي أقل من 100 مليون، فبند نيلسون سيميدو قيمته 100 مليون، وإيفان راكيتيتش 125 مليوناً، وتوبيدو 150 مليوناً.

أما الحارس مارك أندريه تير شتيغين فقيمة بنده تناهز 180 مليون يورو.

أما جونيور فيربي، صفقة برشلونة الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فقيمة البند الجزائي هي 200 مليون يورو، أي أن القيمة تناهز ما دفعته إدارة الباريسي للتعاقد مع نيمار. وبالمثل الحارس الجديد نيتو والمهاجم لويس سواريز (200 مليون).

وترتفع القيمة تدريجياً لتصل إلى 300 مليون يورو بالنسبة للاعب خط الوسط آرتورو فيدال والمدافع كليمون لونغليه، أي أن الفريق الذي يُفكر في الحصول على هذين اللاعبين معاً قبل انتهاء عقدهما عليه دفع مبلغ 600 مليون لفسح عقديهما ودفع قيمة البند الجزائي.

وهناك لاعبون ببنود جزائية تناهز 400 مليون يورو، مثل المهاجم عثمان ديمبيلي، ولاعب خط الوسط آرتور، وفرينكي دي يونغ الوافد الجديد من سوق الانتقالات الصيفية عام 2019.

نصف مليار وأكثر

يتمتع بعض اللاعبين في برشلونة بحصانة كبيرة كونهم نجوم الصف الأول، الأمر لا يقتصر على أرض الملعب فقط بل يصل إلى قيمة البنود الجزائية التي تتخطى حاجز نصف مليار وأكثر من ذلك بكثير.

لاعبون أمثال جوردي آلبا، وسيرجيو بوسكيتس، وسامويل أومتيتي، وسيرجي روبرتو، وجيرارد بيكيه، جميعهم لديهم عقود ببند جزائي قيمته 500 مليون يورو لكلٍ منهم.

قيمة مرتفعة بالنسبة لبند جزائي، لكن إدارة البارسا تعرف جيداً قيمة هؤلاء اللاعبين وفقدانهم بسهولة يُمثل كارثة كبيرة.

طبعاً هناك ليونيل ميسي الذي لا يمكن ألا تحمي إدارة برشلونة ظهرها من الطامعين بضمه، وعليه فإن قيمة البند الجزائي الخاص بالأرجنتيني تناهز 700 مليون يورو.

بينما يتفوق على ميسي لاعب واحد فقط وهي صفقة برشلونة الأقوى في صيف 2019، وهي صفقة المهاجم أنتوان غريزمان التي كلفت حوالي 120 مليون يورو، في وقت وضعت الإدارة بنداً جزائياً بقيمة 800 مليون يورو.

في المجموع تبلغ قيمة البنود الجزائية للاعبي برشلونة حوالي 7 مليارات و490 مليون يورو.