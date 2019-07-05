بنين تطيح بالمغرب من كأس إفريقيا بركلات الترجيح

حقق منتخب بنين مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بإقصائه نظيره المغربي بتغلبه عليه بركلات الترجيح (4-1) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفٍ لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام ضمن دور الـ 16.

افتتح منتخب بنين التسجيل أولاً في الدقيقة 53 عن طريق مويس آديليهو، إلا أن يوسف النصيري تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 76.

وشهد اللقاء إهدار حكيم زياش نجم أياكس أمستردام ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل.

في ركلات الترجيح، سجل لبنين كلٌ من أوليفر فيردون وديفيد شيغلا وآناني تيدجاني، فيما سجل للمنتخب المغربي أسامة الإدريسي وأهدر سفيان بوفال والنصيري.

وصعد المنتخب المغربي لهذا الدور بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، فيما تأهل منتخب بنين لهذا الدور بصفته واحداً من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، بعدما جاء في المركز الثالث ضمن المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط.