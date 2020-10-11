بن رحمة على أعتاب الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

أفادت تقارير باقتراب سعيد بن رحمة، نجم برينتفورد، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الساعات القادمة من بوابة ويست هام يونايتد تحديداً.

وكان الجزائري أحد أبرز لاعبي فريقه الموسم الماضي في الدرجة الأولى، مما رشحه للانتقال إلى البريميير ليغ حيث ارتبط بعديد الأندية، وعلى رأسها كريستال بالاس وتشيلسي.

وذكرت "سكاي" أن وست هام كثف من المفاوضات في الأيام الماضية من أجل حسم صفقة ضم صانع الألعاب قبل انتهاء السوق في إنجلترا رسمياً.

وأغلق السوق الخارجي في إنجلترا مع بقية الدوريات، لكن متاح التعامل والصفقات بين أندية الدرجات المختلفة حتى السادس عشر من أكتوبر الجاري.

ويدور الحديث حول أن الصفقة ستكلف قرابة 35 مليون يورو، وأن المفاوضات في مراحل متقدمة، لكن كريستال بالاس قد يتحرك مجدداً في ظل تراجع اهتمامه مؤخراً.

وباع برينتفورد أولي واتكينز أحد أضلاع مثلثه الهجومي الموسم الماضي إلى أستون فيلا مقابل قرابة 30 مليون يورو خلال الأسابيع الماضية.

ولعب بن رحمة الموسم الحالي مع فريقه في أربع مباريات، سجل فيها هدفين.