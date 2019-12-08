بن سبعيني يحقق أرقاماً مميزة بعد هدفيه في بايرن ميونيخ

صنع النجم رامي بن سبعيني الحدث بعد قيادته بوروسيا مونشنغلادباخ للإطاحة ببايرن ميونيخ وحارس مرماه العملاق مانويل نوير في المباراة التي جمعتهما ضمن الدوري الألماني، بعد أن سجل هدفين ليقود فريقه للفوز على حامل اللقب 2-1، مواصلاً تصدر الدوري الألماني برصيد 31 نقطة.

وسجل بن سبعيني خلال المباراة أمام العملاق البافاري أرقاماً مميزة، إذ دخل تاريخ الجزائريين الذين سجلوا هدفين في مباراة واحدة في "البوندسليغا"، كما كتب اسمه بحروف من ذهب في قائمة مواطنيه الذين سجلوا في مرمى بايرن.

ويعد نجم أتلتيك بارادو السابق، ثالث لاعب جزائري يسجل ثنائية في مباراة واحدة في دوري الدرجة الأولى الألماني بعد كلّ من اسحاق بلفوضيل مهاجم هوفنهايم ونبيل بن طالب لاعب وسط شالكه.

وانضم بن سبعيني لقائمة الجزائريين الذين سجلوا في مرمى البافاري، التي يتسيّدها النجم الأسبق رابح ماجر بفضل هدفه في كأس أوروبا للأندية الأبطال في نهائي عام 1987، والذي تحوّل إلى "ماركة" عالمية مسجلة باسمه حيث وقعه بكعب قدمه.

وسبق لسفيان هني لاعب الغرافة الحالي أن سجل في مرمى بايرن ميونيخ قبل عامين في دوري أبطال أوروبا، حيث وقع زار الشباك مع ناديه السابق آندرلخت في مباراة انتهت للعملاق الألماني 2-1.

كما سجل الدولي الجزائري السابق عمري شاذلي هدفاً بالرأس في مرمى بايرن وحارسه العملاق أوليفر كان في مارس 2007، إذ كان يلعب وقتها لنادي ماينز تحت قيادة المدير الفني الحالي لنادي ليفربول الإنكليزي يورغن كلوب.

وأما خلال مباراة السبت، فقد حقق رامي بن سبعيني أرقاماً جيدة، إذ سجل هدفين، وقام بـ 20 تمريرة بنسبة نجاح تقدّر بـ 70 بالمئة، كما لمس الكرة في 52 مناسبة، وسدد 3 مرات على إطار المرمى، كما نجح في مراوغة واحدة، واستخلص النجم العربي الكرة 7 مرات، وأبعد الخطر في 4 مناسبات، كما تفوق في صراع ثنائي واحد.

وبغض النظر عن انتصار فريقه في المباراة وتمكنه من تسجيل هدفين، فقد حقق بن سبعيني أيضاً فوزاً معنوياً آخر، من خلال الثأر لمنتخب الجزائر ولجماهيره من الهزيمة التي مني بها "الخضر" في الدور الثاني من مونديال 2014 بالبرازيل 2-1، ما أدّى لخروجهم من البطولة العالمية، وكان حارس "المانشافت" وبايرن نوير أحد أبطال تلك المباراة بحرمانه لاعبي الجزائر من الوصول إلى شباكه عبر تصدياته الرائعة وتقمصه عدة مرات دور المدافع المحوري.