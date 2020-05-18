بن ناصر: الخطأ ممنوع مع إبراهيموفيتش

كشف لاعب وسط ميلان اسماعيل بن ناصر عن تجربته في مزاملة النجم زلاتان إبراهيموفيتش في الأشهر الماضية بعد عودته لصفوف الروسونيري.

وقرر "إبرا" العودة لميلان من جديد في يناير الماضي بعد تجربته بالولايات المتحدة، وساهم في عودة الروح لصفوف الفريق بعد البداية المتعثرة هذا الموسم.

وقال النجم الجزائري لموقع ناديه الرسمي: "زلاتان من نوعية اللاعبين الذي دائماً يريد المساعدة وجعلك تقدم الأفضل، لا يمكن أن ترتكب أي خطأ في وجوده.

"بالنسبة لي هذا أمر مقبول، هو يريد الكمال ويجب أن تبحث عن ذلك إذا أردت أن تكون الأفضل فيما تقوم به".

واستمر محارب الصحراء: "يجلس بجانبي في غرفة الملابس وعندما لا أتدرب جيداً يسخر مني، لكن هذا جيد لأنه يجب أن أقدم الأفضل دوماً.

"وصل هنا ويريد أن نقدم مستوى معين، يريد اللعب على أعلى المستويات حتى توقفه لأن مشواره كان رائعاً، هذه شخصيته، أعتقد أنه كان هكذا دائماً".

وعن طموحه الشخصي في الروسونيري: "أفكر في تاريخ هذا النادي وقميصه، أريد المحاربة وتقديم كل شيء له، أريد الفوز بكل شيء".

وثبت بن ناصر أقدامه رفقة ميلان رغم البداية الصعبة هذا الموسم وتراجع النتائج، إلا أن الجزائري أصبح حجراً أساسياً ضمن تشكيلته.