بن ناصر خارج حسابات المدرب بلماضي

أعلن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر قائمة اللاعبين المعنية بالمشاركة في المعسكر الإعدادي، والمباريات الودية المقررة الشهر المقبل.

ويخوض الأخضر معسكراً استعدادياً خلال الفترة الممتدة من 31 مايو إلى 15 يونيو، تتخلله ثلاث مواجهات ودية.

وتصدر رياض محرز نجم مانشستر سيتي القائمة التي شهدت عودة المدافع يوسف عطال، ولاعب خط الوسط هشام بوداوي، من نيس، وزين الدين فرحات نجم نيم، وأندي ديلور هداف مونبيلييه، وآدم وناس مهاجم نابولي.

كما شملت اسم عبد الرحمن مجادل حارس نادي أولمبي المدية الجزائري الذي يستعد لظهوره الأول مع أبطال إفريقيا.

في المقابل، سيغيب اسماعيل بن ناصر نجم ميلان عن المعسكر، شأنه شان محمد فارس مدافع لاتسيو، ومحمد رضا حلايمية مدافع بيرشوت، وحسين بن عيادة مدافع النجم الساحلي التونسي. فيما يتواصل غياب ياسين براهيمي لاعب الريان القطري للمعسكر الثاني على التوالي.

بن ناصر يكشف سبب غيابه عن منتخب الجزائر

وكشف بن ناصر لاعب وسط ميلان سبب غيابه عن قائمة المنتخب الجزائري.

وقال بن ناصر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر “لن أكون جزءاً من المنتخب خلال تجمع يونيو، بسبب جراحة خضعت لها في القدم، بعد مباراتنا الأخيرة في الدوري الإيطالي”.

وتمنى بن ناصر التوفيق لكتيبة المحاربين التي ستواجه 3 يونيو المقبل منتخب موريتانيا، قبل أن تلتقي في الـ 6 من نفس الشهر بمنتخب مالي، على أن تخوض ثالث اختبار ودي، ضد منتخب تونس في الـ 11 من ذات الشهر.

ويبدأ منتخب الجزائر الاثنين معسكره الإعدادي بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة، على أن يواجه ضيفه منتخب موريتانيا الخميس المقبل على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة، ثم ضيفه منتخب مالي على ذات الملعب، قبل أن يحل ضيفاً على جاره منتخب تونس في 11 يونيو.