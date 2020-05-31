بن ناصر: رونالدو وميسي من البشر والإسلام يدعوني للتواضع

أكد اسماعيل بن ناصر، لاعب ارتكاز ميلان، أنه لن يلهث خلف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إذا ما التقى بهما، كما أشار إلى أن الدين الإسلامي يحث على التواضع، مما يجعلهما بالنسبة له بشر مثل البقية.

وكان الدولي الجزائري قد انضم للروسونيري الصيف الماضي بعد الأداء المميز الذي ظهر به رفقة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي توّج بها محاربو الصحراء في مصر.

حقق بن ناصر جائزة اللاعب الأفضل في البطولة حينها، ليجذب أنظار كبار أوروبا، لكنه آثر الاستمرار في الدوري الإيطالي والانتقال من إيمبولي إلى ميلان.

وأجاب الدولي الجزائري في حديثٍ مطول عند سؤاله عن مثله الأعلى بالقول: "ليس لدي زملاء أعتبرهم مثلي الأعلى، أنا معجب بهم فقط. إذا صادفت رونالدو أو ميسي، فلن أنضم إلى موكب المشيدين بهما.

"إنها ليست غطرسة على الإطلاق، بل على العكس تماماً، ديني يعلمني أن التواضع أمر بالغ الأهمية، لذلك فإن ميسي ورونالدو هما رجلان مثل أي شخص آخر.

"عندما لعبت أمام يوفنتوس للمرة الأولى وأنا في إيمبولي، في نهاية المباراة طلب العديد من زملائي من رونالدو التقاط صورة، لكني لم أفعل ذلك."

وتطرق صاحب الـ 22 عاماً للحديث حول أسباب مغادرته لآرسنال والتوجه صوب إيطاليا، فقال: "وصلت إلى إنجلترا في يوليو 2015، أقمت لمدة شهرين في فندق لأني لم أرد مجالسة أسرة لا أعرفها".

"كان عمري 17 عاماً ولم أستطع العيش بمفردي، لذلك جاءت أختي للعيش معي وقررت الزواج من الفتاة التي كنت أواعدها منذ المدرسة.

"أخيراً حصلت على بعض الفرص للمشاركة في سبتمبر، لكني استبعدت بعد تعرضي لإصابتين كما لعبت على اليسار في خط الهجوم وهو شيء لم أقم به من قبل، شعرت بضغوط لا تصدق ولم أكن متأكداً مما يحدث."

"لم ألعب مرة أخرى لكني لست نادماً، تدربت مع لاعبين مهمين مثل مسعود أوزيل وسانتي كازورلا، بقي لي 4 سنوات في عقدي مع آرسنال حينها، لكني وددت أن أكون مع نادٍ يريدني بالفعل، لذلك فضلت الانتقال إلى إيمبولي الذي كان الأكثر اهتماماً بي.

"فعلت نفس الشيء عندما اخترت ميلان، اخترته لأنه كان أكثر نادٍ يريد التعاقد معي، وطبعاً كان لتاريخه دور في رغبتي بالقدوم هنا، كان مشروع ميلان الأفضل بالنسبة لي".

يذكر أن بن ناصر انضم لميلان مقابل 16 مليون يورو، وقد شارك في 23 مباراة بمسابقتي الدوري والكأس، ولم يحرز أهدافاً، إلا أنه صنع هدفاً فقط قبل توقف النشاط في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.