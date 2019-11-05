بن ناصر يشعل قمة ميلان ويوفنتوس بتصريحاته

خطف النجم اسماعيل بن ناصر الأضواء في مباراة قمة الدوري الإيطالي التي جمعت فريقه ميلان بضيفه لاتسيو، حيث تألق لاعب الوسط الجزائري الشاب بشكل ملفت رغم خسارة الروسونيري بهدف لاثنين.

وحثّ الدولي الجزائري زملاءه وجماهير ميلان على تجاوز هذه الأزمة، قبل مواجهة الموسم أمام المتصدر يوفنتوس، وقال: "ستكون مواجهة يوفنتوس بالغة الأهمية والصعوبة في نفس الوقت، علينا أن نطوي صفحة لاتسيو بما فيها، ونركز على المباراة المقبلة".

وواصل بن ناصر تذكير زملائه بضرورة العمل بجدية كبيرة لتجاوز عقبة فريق السيدة العجوز، وأضاف: "علينا أن نضاعف مجهوداتنا على أرضية الملعب أمام يوفنتوس، وأن نكون جاهزين على جميع المستويات، ولن يكون ذلك سوى بالتحضير جيداً لهذه القمة".

ورفع الدولي الجزائري التحدي بعد أن قضى فترة الشك، عقب مباراة فيورنتينا، عندما تسبب في ركلتي جزاء، بعدما أثبت للمدير الفني الجديد ستيفانو بيولي، أنه قادرٌ على حجز مكان أساسي له والتفوق على المخضرم لوكاس بيليا، وهو ما حدث خلال آخر مباراتين شارك فيهما أساسياً.

واختارت جماهير الروسونيري النجم الجزائري أفضل لاعب في المباراة، من خلال استفتاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تمت الإشادة بجهوده الكبيرة على الملعب.

وتنتظر بن ناصر مباراة قوية رفقة المنتخب الجزائري بعد مباراة يوفنتوس، وذلك أمام الضيف العنيد زامبيا، ومباراة ثانية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 أمام بوتسوانا.