بن ناصر يفسر اختياره لميلان

فسر اسماعيل بن ناصر، النجم الجزائري، الأسباب وراء انتقاله إلى ميلان هذا الصيف رغم العروض الأخرى المتاحة.

ولفت بن ناصر الأنظار الموسم الماضي مع إيمبولي رغم هبوط الأخير، ثم توج تألقه بحصوله على جائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا مع منتخب بلاده الجزائري المتوج باللقب.

وقال بن ناصر: "وجودي مع ميلان نتاج عمل كبير، هذه مجرد نقطة بداية، حاول ميلان ضمي قبل بطولة إفريقيا.

"أنا شخص صبور، طلبت من موكلي قبول العروض الجادة فقط، قال لي أن ميلان يريدني أكثر من أي فريق آخر.

"لعب المدرب جيامباولو دوراً في إقناعي، قال لي أنه يحب اللاعبين من طرازي وأن دوري مهم.

"أحب التحديات، ومركز الريجيستا في ميلان تحدي كبير، لعبت في هذا المركز للمرة الأولى فقط أمام يوفنتوس الموسم الماضي".

وتحول بن ناصر للحديث عن عائلته: "بعد التوقيع هاتفت أخي الأكبر سمير، هو مشجع لميلان، لم يصدق الأمر في البداية.

"أنا جائع للعب، وبالنسبة لي زملائي في الملعب هم عائلتي، وأنا مستعد للموت من أجل عائلتي، لا زلت لم أستوعب إنجاز أمم إفريقيا وكوني أفضل لاعب، خضت فقط سبع مباريات مع الجزائر".