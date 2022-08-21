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فيديو: بن ناصر ينقذ ميلان من خسارة محققة أمام أتالانتا

منشور 21 آب / أغسطس 2022 - 08:36
بن ناصر (وسط) ينقذ ميلان من الخسارة (المصدر: أ ف ب)
بن ناصر (وسط) ينقذ ميلان من الخسارة (المصدر: أ ف ب)

تعادل أي سي ميلان مع مستضيفه أتالانتا بهدفٍ لمثله في المباراة القوية والصعبة التي أقيمت على ملعب جيويس ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي.

وبعد شوط أول قوي من أصحاب الأرض سجل خلاله روسلان مالينوفسكي هدف التقدم لهم بتسديدة قوية في الدقيقة 29، انتفض الضيوف في الشوط الثاني.

وتمكن المتألق الجزائري من إدراك التعادل للروسونيري في الدقيقة 69 بتسديدة رائعة بيسراه ارتطمت بالقائم الأيمن لتسكن شباك الحارس خوان موسو.

ميلان يضيف نقطة وحيدة إلى رصيده

بهذا التعادل، رفع حامل اللقب رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن نابولي وإنتر المتصدرين.

أما أتالانتا، فرفع رصيده بدوره إلى 4 نقاط أيضاً محتلاً المركز الرابع.

كلمات دالة:ميلانأتالانتاالدوري الإيطالياسماعيل بن ناصرروسلان مالينوفسكي

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