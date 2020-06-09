بن يدر يتساوى مع مبابي

تألق المهاجم وسام بن يدر الموسم المنقضي مع موناكو، وكان واحداً من أبرز اللاعبين في الدوري الفرنسي وتمكن هذا الموسم من تسجيل 18 هدفاً وهو نفس رصيد هداف البطولة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

لكن رابطة الدوري الفرنسي منحت اللقب لمهاجم سان جيرمان لأن بن يدر سجل 3 أهداف من أصل 18 من ركلات جزاء، عكس مبابي، الذي لم يحرز أي هدف من ركلة جزاء، وهو ما منح الأخير التفوق في هذه النقطة.

كما أحرز مبابي أهدافه خلال 20 مباراة فقط خاضها في الدوري الفرنسي، عكس بن يدر الذي سجل العدد نفسه من الأهداف في 26 مباراة.

وبلغ معدل تسجيل مبابي بواقع هدف كل 84 دقيقة (0.9 في المباراة)، في حين بلغ معدل تسجيل مهاجم موناكو هدفاً كل 121 دقيقة (0.69)، وهي الاعتبارات التي منحت اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً الجائزة.

والمفارقة أن مبابي وبن يدر لم يتساويا في عدد الأهداف المسجلة فحسب؛ بل تساويا في عدد الأهداف التي صنعاها لزملائهما، بواقع 7 أهداف لكلٍ منهما.

وأصبح بن يدر حالياً على رادار قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، ودخلت أندية إنجلترا أيضا الخط للحصول على خدماته مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام وآرسنال ومانشستر سيتي.