بواتينغ يراهن على شبان بايرن للمحافظة على لقب دوري الأبطال

أوضح جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ الاثنين، أنه يرغب في أن يدافع فريقه عن جميع الألقاب التي حققها في الأشهر الماضية بما فيها لقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ استحداث النظام الجديد للبطولة عام 1992، كان ريال مدريد الفريق الوحيد الذي نجح في التتويج باللقب في أعوام متتالية في 2017 و 2018.

وأضاف بواتينغ في تصريحات لمجلة "كيكر": "لما لا نحاول صنع حقبة جديدة في تاريخ دوري الأبطال بفريقنا الشاب.

"لن يكون هذا سهلاً، لكن باستثناء عام 2019، تقدمنا كثيراً في البطولة"، في إشارة إلى خروج بايرن على يد ليفربول في دور الستة عشر موسم 2018-2019.

وأوضح: "لا أرى الكثير ممن يمكنهم أن يواكبوا إمكانياتنا، بايرن ميونيخ قوي في جميع خطوطه، وهو أمر غير شائع حالياً في أوروبا".

ويرى المدافع الألماني أن ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة وربما يوفنتوس، هي من يمكنها أن تكون في نفس مستوى الفريق البافاري.

وأضاف: "في يوفنتوس يمكنك أن ترى كيف يديرون الأمور، ربما يمكنهم أن يكونوا جزءاً من ذلك".

ويرغب بواتينغ، الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ في يونيو من العام القادم، في الاستمرار بالملاعب لأطول فترة ممكنة، لكنه غير متأكد مما يرغب في فعله بعد نهاية مسيرته.

وأضاف: "لا أريد أن أصبح مدرباً، إنها وظيفة مرهقة مثل اللعب، أريد أن أقضي المزيد من الوقت مع عائلتي".